Procura Federale riapre il fronte plusvalenze: chiesta revocazione della sentenza che coinvolge Napoli, Juve e altri club

La procura federale - si legge sul sito Gazzetta - ha chiesto la revocazione della sentenza con cui la Corte d'appello della Figc aveva assolto nel maggio scorso la Juventus, Napoli e altri 9 club nel processo sulle plusvalenze. Evidentemente, la procura guidata da Giuseppe Chinè ha rinvenuto nella lettura dei documenti forniti dalla procura di Torino nuovi elementi in grado di riaprire il caso.

I pm torinesi, che hanno chiesto il rinvio a giudizio dell'ex presidente bianconero Andrea Agnelli e di altri dirigenti per false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza e fatturazioni fittizie, si sono concentrati sugli scambi di giocatori senza passaggio di denaro, oltre che sulle manovre degli stipendi. In particolare, per il filone delle plusvalenze, secondo i magistrati la Juventus avrebbe sovrastimato le plusvalenze per un totale di 155 milioni tra il 2018-19 e il 2020-21.