Clamoroso in Turchia: il Fenerbahce schiera l'U19 contro il Galatasaray in Supercoppa e abbandona il campo dopo 1 minuto

Caos totale in finale di Supercoppa di Turchia: il Fenerbahce schiera per protesta la squadra U19 contro il Galatasaray, dopo un minuto di gioco Icardi segna l'1-0 e subito dopo i giocatori delle giovanili abbandonano il campo, fra gli applausi degli avversari del Galatasaray di Mertens e compagni che poco dopo hanno alzato il trofeo, visto il ritiro della squadra del Fenerbahce in finale.

Una scelta che ha destato scalpore ma perfettamente in linea con la volontà da parte del Fenerbahçe di tenere il punto e non mollare nella propria battaglia. Avevano già in animo di perdere di proposito. E lo hanno fatto. Cosa accadrà adesso? Semplice: vittoria assegnata ai giallorossi a tavolino dall'arbitro come da regolamento, possibile (anche) una raffica di sanzioni nei confronti del club di Istanbul.

Il club di Ali Koç è molto infastidito per la situazione del calcio in Turchia e tutto è esploso, in maniera definitiva, dopo la violenta rissa a Trabzon: i tifosi del Trabzonspor sono scesi in campo per aggredire i giocatori del Fenerbahçe, che hanno risposto in quella che si è una terribile scazzottata in mezzo al campo.

Sono passati quattro mesi da quando, per questioni politiche, è stata posticipata la finale della Supercoppa turca tra Galatasaray e Fenerbahçe ma, nonostante si giochi una partita da sempre affascinante, il club di Dzeko, Bonucci e Tadic tra gli altri, ha preso questa decisione in segno di protesa.

Ecco il video: