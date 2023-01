Clamoroso in Spagna: "Reina, insulti razzisti a un avversario: rischia maxi squalifica"

Notizie Calcio - Clamoroso Pepe Reina in Spagna: rischia una stangata come riporta la stampa iberica, colpa di presunti insulti razzisti in occasione del recente match di Coppa del Rey tra Villarreal e Real Madrid.

Squalifica in arrivo per Pepe Reina?

L’ex portiere del Napoli, come racconta Chiringuito Tv, avrebbe rivolto insulti xenofobi e razzisti a Vinicius Junior. Secondo quanto riporta l’emittente, il tutto sarebbe avvenuto all’86esimo, ovvero poco dopo il gol di Ceballos che ha garantito la vittoria alla squadra di Carlo Ancelotti. “Neg*o, vattene da qui o ti ammazzo, fighetto”, sarebbero state queste le parole del portiere. Se confermato, rischierebbe almeno 3 giornate di squalifica.