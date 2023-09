Clamoroso Il Mattino - Braga-Napoli, Garcia riflette sul riposo di Osimhen: Simeone può giocare titolare!

Ultime notizie UEFA Champions League - Sarà il solito e vecchio Napoli a giocare la prima gara europea, in Portogallo contro il Braga domani sera. È tempo di scelte per Rudi Garcia, ecco allora le ultime notizie sulla probabile formazione dei partenopei. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"In ogni caso, sarà il vecchio Napoli a giocare la prima gara di Champions: con Olivera che viene preferito al distratto Rui di Marassi, il rientro di Rrahmani in difesa e il ritorno del brillante Politano nel tridente fin dall'inizio. Sarà 4-3-3 o chiamatelo come vi pare, visto che Lobotka non è il play puro dei tempi di Spalletti. Attenzione ai colpi di scena: perché non c'è solo Raspadori che scalpita. Ma anche Simeone. In questa fase di avvio di stagione, non è escluso che l'argentino possa giocare titolare. Magari non domani ma nella mente del francese c'è l'idea di far riposare Osimhen, proprio perché non ancora al top fisicamente, e farlo entrare nella ripresa quando il suo ingresso potrebbe davvero spaccare la gara. Una opzione a cui Garcia pensa.