Clamoroso Galtier, da "gli algerini sono i peggiori" a due "King Kong": i segreti dell'inchiesta di razzismo

Ultime notizie calcio - Accostato in passato anche al Napoli, quest'oggi L'Equipe ha rivelato alcune testimonianze di giocatori e membri dello staff del Nizza contro l'allenatore Christophe Galtier. L'ex tecnico anche del PSG fra qualche giorno andrà a processo per discriminazioni razziste e religiose, processo per cui rischia fino a 3 anni di carcere.

L'Équipe ha reso noto che l'allora vice di Galtier, Frédéric Gioria, ha confermato vari episodi incriminanti. All'arrivo di Billal Brahimi, nel gennaio 2022, Galtier si lamentò dicendo: "Ancora un musulmano, non se ne può più".

Mentre, sempre Gioria alla magistratura, racconta di quando il tecnico, parlando di Youcef Atal e di Hicham Boudaoui, li definì "tipi sporchi", aggiungendo che "gli algerini sono i peggiori".

Mentre il match analyst Ali Mbaé, ex Nizza e attualmente allo Strasburgo, ha raccontato di quando Galtier aveva definito i due centrali di difesa del Saint-Étienne Harold Moukoudi e Mickaël Nadé "dei King Kong".

Infine, risultano essere molto gravi anche le accuse di Jean-Clair Todibo, secondo cui l'allenatore Galtier lo spinse a interrompere il digiuno per il Ramadan e non solo: racconta che l'allenatore lo considerava un fondamentalista islamico.