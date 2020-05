Clamoroso ad Avellino: il sindaco nel bel mezzo di un assembramento, cori contro Salerno e De Luca [VIDEO]

Ultime notizie - Da brividi le scene viste ieri sera ad Avellino. Il sindaco del Comune, infatti, è sceso in piazza andando nel cuore della movida locale e creando un vero e proprio assembramento, scattando anche selfie con i ragazzi che gli chiedevano una foto. Pronta la reazione dell'opposizione in Comune, che ha chiesto le dimissioni del primo cittadino. Questa la sua replica:

"C’è chi i giovani li attacca e demonizza. E non mi sembra abbia ottenuto risultati. Io con i giovani sono a mio agio, da sempre. Per questo ieri sera ho deciso di fare un sopralluogo nell’isola pedonale, per assicurarmi che anche la ripresa della movida fosse nel pieno rispetto delle regole. Devo dire che ho trovato un clima tranquillo e allegro. Mi sono trattenuto qualche minuto con loro, con fare scherzoso e goliardico: sono profondamente convinto che il dialogo sia sempre la strada maestra, che per comunicare con i giovani occorrano empatia ed ascolto, mai contrapposizione e rigidità. Io sono il sindaco degli avellinesi. E dove c’è la vita di Avellino ci sono io. Guardate altrove, qui ci sono io a tenere tutto sotto controllo".