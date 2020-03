Clamoroso a Castellammare: rubati 100 € nel cinema chiuso per il Coronavirus

Ultime notizie Napoli - A dir poco clamoroso quanto successo a Castellammare di Stabia e riportato dall'edizione online del quotidiano Metropolis. Dei delinquenti, infatti, hanno fatto irruzione nel cinema Montil, chiuso da diverso tempo, 15 giorni per l'esattezza, a causa dell'allarme Coronavirus, ed hanno devastato i distributori automatici con l’obiettivo di portare via monetine, riuscendo a raccogliere la cifra di 100 €. La Polizia ha già acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della struttura per cercare di individuare i malviventi.