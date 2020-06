Manifestazione Ultrà a Roma, cariche e lanci di bottiglie contro i giornalisti al Circo Massimo: ecco quali tifoserie sono presenti, assenti gli ultras del Napoli

Ultime notizie calcio. "Giornalista terrorista", "duce, duce": sono questi i cori intonati con più frequenza al Circo Massimo di Roma, dove in queste ore è in corso una manifestazione contro il Governo organizzata da gruppi ultras di estrema destra. Non ci sono gli ultras di Napoli, che anzi nei giorni scorsi si sono dissociati, e nemmeno quelli dell'Atalanta, così come non dovrebbero esserci i gruppi organizzati di Roma, Juve, e Milan. Sono invece presenti frange estreme dei tifosi di Inter, Verona, Brescia, Lazio, Padova e quelli del Varese, i Blood&Honour orfani del capo Daniele Belardinelli, morto durante gli scontri di Inter-Napoli del 2018.

Nel frattempo in piazza San Silvestro c'è una manifestazione antifascista convocata dal Fronte della gioventù comunista, insieme ai Cobas e a Militant, collettivo antifascista di Roma.

Ultras e fascisti hanno attaccato con violenza i giornalisti dopo un’intervista ad un blogger di destra. I cronisti sono stati inseguiti con lanci di bottiglie, fumogeni e petardi. Dopo gli scontri è intervenuta la Polizia, che sembra essere riuscita a ripristinare una parvenza d'ordine.