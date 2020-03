Ultimissime - Cinque persone sono state denunciate a San Gennaro Vesuviano, alle porte di Napoli, dopo esser state sorprese durante un battesimo: parroco, i genitori dell'infante, il padrino e persino il fotografo che la famiglia aveva ritenuto necessario per immortalare la cerimonia. I cinque sono stati denunciati per aver violato le misure restrittive imposte dal governo e dalla Regione Campania per contenere l'epidemia di coronavirus COVID-19.