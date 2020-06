Cina, problema rientro per gli stranieri: Benitez usa un volo privato da 450 mila euro

Ultime calcio - Nessuno straniero può rientrare in Cina dallo scorso 30 di marzo. C'era chi, nel furoreggiare della pandemia in Italia, esultava perché lo stato cinese era il più sicuro per avere già vissuto la pandemia. Invece non c'è ancora una previsione per il ritorno degli sport di squadra, con il Governo che sta cercando di fare melina per cercare di capire quale sarà il futuro del calcio professionistico. Il ritorno in campo era fissato per 15 di aprile, poi inizio di giugno, ora non c'è ancora nessuna data, con il Wuhan Zall che è tornato a casa già da due mesi dopo l'esilio in Spagna dopo la preparazione invernale ma paradossalmente non ha il nuovo acquisto Carriço a disposizione.

Benitez

Benitez, volo privato per tornare in Cina

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb: