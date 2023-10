Cicciobello Bomber, SSC Napoli pronta a tutelarsi: la posizione del club nei confronti di Giochi Preziosi

Ultime notizie Napoli -Nella giornata di ieri è stato annunciato l’arrivo di un nuovo giocattolo della Giochi Preziosi: il Cicciobello Bomber, edizione calcistica del famoso bambolotto.

Fattezze di Victor Osimhen, dai capelli biondi alla mascherina sul viso, con il numero 9 sul pantaloncino ed il completino che ricorda quello adottato dal Napoli lo scorso anno. Arrivo previsto nei negozi in questo mese, nelle prossime settimane, al costo di 70 euro.

Cicciobello Bomber, la posizione della SSC Napoli

La SSC Napoli, è meglio specificare, non ha assolutamente licenziato il prodotto. Anzi. Il club, per tutelare l’immagine dei prodotti ufficiali, ne sta chiedendo il ritiro immediato dal mercato, ed è facile prevedere possa esserci un intervento legale nei confronti della Giochi Preziosi per l’utilizzo delle fattezze del volto di Victor Osimhen e delle texture della maglia ufficiale della SSC Napoli.