Chiriches, toccata e fuga a Napoli: esame sostenuto all'Università e rientro immediato a Dimaro [FOTO CN24]

Vlad Chiriches ha intenzione di diventare dottore in Scienze Motorie. Il difensore rumeno, è stato avvistato, questo pomeriggio, nella sede di esami di Napoli dell’Università Telematica Pegaso, per sostenere l’esame di Sociologia generale e dello Sport.

Sono circa le 16 quando mi appresto ad entrare nell’aula di Santa Maria La Nova per sostenere l’esame di “Sociologia generale e dello sport”, quando un avvistamento cambia la mia “ansia pre-esame”.

“Ma quello è Vlad Chiriches” esclamo sottovoce. Il difensore azzurro era proprio lì e, contro tutte le aspettative, è stato uno dei primi a consegnare l’esame alla commissione. Il motivo? “Devo tornare a Dimaro”.