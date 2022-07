Chiariello: "Tante fesserie sono state azzerate, Giuntoli non ha potuto mentire!"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha commentato su Facebook le ultime notizie di calciomercato in chiave SSC Napoli:



"Adesso tante fesserie sono state azzerate.

Lo ha detto ufficialmente Giuntoli:

A Koulibaly offerti 6 netti senza bonus x 5 anni e futuro da dirigente;

A Dries 2,5 netti x 1 anno senza bonus;

Fabian o porta i soldi e se ne va o gli sarà fatta un’offerta importante;

Dybala non è alla ns portata (come ho abbondantemente detto!).

Sia chiaro: sulle cifre non ci possono essere dubbi perché i calciatori potrebbero smentire.

Su questo Giuntoli non può mentire.

Le dichiarazioni su Dybala (che realmente credo sia fuori portata) e soprattutto Deulofeu sono “tattiche” e vanno prese “cum grano salis”.

E per concludere la discussione, i calciatori hanno diritto di fare le loro scelte, basta che lasciano da parte le dichiarazioni di cuore (se non perché vicino al portafogli).

E basta che non vadano alle 3 rivali strisciate, soprattutto alla Juventus: allora sarebbero dei “traditori” (dei sentimenti azzurri).

Se assurgi a simbolo, non puoi andare alle rivali che hai combattuto (ma io sono un inguaribile romantico).

Finora ero stato zitto per non alimentare rumors, illazioni, fakenews e chiacchiere.

Ora finalmente una comunicazione diretta, chiara e forte del Napoli.

Al netto di quelli che criticheranno per partito preso, a prescindere, strumentalmente, mettendo in dubbio tutto e più di tutto (diranno che le offerte sono posticce ed i calciatori già venduti: una fesseria tra le fesserie!)…

E ora che ci sta da criticare?

Vorrei ricordarvi che:

1) Il Napoli si è potuto muovere solo quando ha capito di che budget disporre (solo a maggio ha potuto avere certezza della partecipazione alla Champions che la sconfitta di Empoli aveva rimesso in discussione);

2) Fabian e Koulibaly vanno a scadenza l’anno prossimo, e quindi il momento della discussione è questo;

3) Mertens e Ospina hanno rifiutato le offerte (ma per Ciro non è finita affatto);

4) il problema dei rinnovi investe gravemente tutte le squadre:

basti ricordare Kessie (perso a zero) e Leao;

Bernardeschi e Dybala (persi a zero), De Ligt messo sul mercato;

Perisic (perso a zero);

Solo per citarne alcuni.

Domanda: se De Laurentiis avesse perso Dybala a zero vivrebbe tranquillo come Agnellino o sotto scorta?

Meditate gente, meditate.

Ps: si esentano dal commento gli idioti che mi danno promiscuamente:

Del lecchino;

Dello juventino (orrore!);

Dell’anti Napoli.

Attribuendomi tutto e il contrario di tutto.

Ban a tutta forza in arrivo.

E le offese gravi ho deciso di non subirle più passivamente, ho un avvocato agguerrito che ha deciso che è finalmente arrivato il momento di fare un po’ di soldi, visto che di clicbaiting non ci vivo".