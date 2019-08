"Ho saputo del malore di Sarri. Non è più il mio Comandante, ma è una persona che mi ha regalato emozioni a cui sarò riconoscente per sempre anche se oggi siede sulla panca + “odiata”. Auguri Maurizio di buona salute: nu poco ‘e mal ‘e fegato speriamo di regalartelo il 31 agosto", a scriverlo è Umberto Chiariello che ha parlato del malore che ha colpito Maurizio Sarri questo pomeriggio prima dell'amichevole in famiglia della Juventus.