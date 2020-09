Chiariello: "La Lega ha votato per un proprio canale, la positività di ADL ha oscurato la notizia"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “La notizia della positività di De Laurentiis oscura la vera notizia: ieri all’unanimità hanno votato per la creazione di una nuova società che gestisca i diritti televisivi. Non esclude che si possa vendere il nuovo pacchetto di 3 anni a SKY o DAZN, ma qualora le offerte non siano considerate idonee, la Lega sarebbe pronta a farsi il proprio canale e venderlo autonomamente. L’ingresso dei private equity, fondi che normalmente fanno operazioni di puro investimento finanziario, dopo alcuni anni uscirebbero chiedendo la remunerazione. Sarebbe un salto in avanti in termini di competitività e professionalità: vedremo come la Lega gestirà queste offerte".