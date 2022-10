Chiariello: "Complimenti al Sassuolo, Meret decisivo! Questo Napoli è devastante, ho avuto un solo momento di paura..." | VIDEO

Notizie Napoli calcio. Il giornalista Umberto Chiariello, nel corso di Campania Sport, programma in onda sulla emittente Canale 21, ha commentato quanto è accaduto nel corso della partita tra il Napoli e il Sassuolo:

"Complimenti al Sassuolo: è stata la squadra più bella che abbiamo visto in questa stagione al Maradona, la più bella affrontata dal Napoli insieme al Milan. Vi sembrerà strano che inizi così il mio editoriale, ma bisogna riconoscere anche i meriti degli avversari.

Il Sassuolo ha prodotto tante palle gol, tanto che Alex Meret non è stato inoperoso, ma decisivo in più circostante. Il friulano è stato uno dei migliori in campo. Ma complimentarsi con i ragazzi di Dionisi significa esaltare ancora di più il Napoli. Gli azzurri sono stati ancora una volta devastante, i numeri sono incredibili. Osimhen ha realizzato tre gol, Kvaratskhelia ha fatto benissimo. C'è stato solo un momento di paura, quando il georgiano è rimasto a terra dolorante, ma questa squadra produce davvero un grande calcio".