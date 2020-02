Chiariello duro su Brych: "L'arbitraggio ha inciso gravemente sulla partita: irregolare l'1-1 del Barcellona e Busquets andava espulso!" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha commentato così la partita di ieri tra Napoli e Barcellona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Brych ha inciso sul risultato in maniera anche pesante. Al di là della direzione di gara discutibile, il gol del Barcellona è viziato da un fallo di Insigne. E' stato determinante Busquets che ha avviato l'azione per il gol di Griezmann con un bel pallone in profondità per Semedo ed è stato autore di un fallo scientifico su Mertens che ha prodotto un giallo. Il problema è che è stato graziato tre volte dal giallo e doveva essere cacciato dal campo. L'arbitraggio, del tutto insufficiente, ha influenzato in maniera importante sul risultato. Il Napoli è stato perfetto perché nel primo tempo ha annichilito il Barcellona. Si è distratto solo una volta, sul gol".