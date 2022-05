Chiariello: "Ancelotti grande delusione a Napoli! Retroscena sull'esonero, mandato via perché..."

Napoli Calcio - Umberto Chiariello torna a parlare di Carlo Ancelotti dopo il recente successo in Champions League. Intervenuto ai microfoni di Campania Sport, il giornalista si è pronunciato sull’esperienza del tecnico campione d’Europa in azzurro:

“Quando a Napoli si parla di Ancelotti apriti cielo… diciamo subito due cose: chi lo ha definito bollito dovrebbe vergognarsi e chi ha parlato di piazzare il figlio deve assumersi la responsabilità. Detto questo, bisogna dire che è stata la più grande delusione del Napoli proprio perché aveva creato enormi aspettative e poi la storia è andata in tutt’altra direzione. Non ha lavorato bene qui a Napoli e l’ammutinamento è anche una sua responsabilità. L’esonero? La verità è che De Laurentiis lo ha mandato via perché il tecnico aveva fato dichiarazioni pubbliche contro il presidente di cui il mister si è pentito poco dopo…”.