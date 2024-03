Napoli - Rivoluzione Napoli, chi resterà il prossimo anno? C'è aria di cambiamenti in casa Napoli con il presidente De Laurentiis pronto a stravolgere tutto in vista della prossima stagione. Ci sono degli aggiornamenti che arrivano ora da Il Mattino riguardo le possibili scelte del club sui giocatori della rosa. Perché solo in 6 sono sicuro di restare a Napoli anche il prossimo anno: Lobotka, Rrhamani, Di Lorenzo, Anguissa, Politano e Kvaratskhelia.