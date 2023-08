Chi è Natan? Il problema al cuore ed il recupero lampo: curiosità e carriera del grintoso centrale brasiliano

Calciomercato Napoli. Natan de Souza, difensore centrale classe 2001 del Red Bull Bragantino, è l'ultimo nome accostato al Napoli per il ruolo di nuovo difensore centrale.

Chi è Natan del Bragantino? Curiosità e carriera

Proviamo a conoscere meglio il difensore centrale classe 2001 di nazionalità brasiliana. L’attuale calciatore del Bragantino può adattarsi all’occorrenza anche nel ruolo di terzino sinistro considerando che è proprio il mancino il suo piede preferito. Nonostante la sua giovane età, Natan è un calciatore che vanta già 123 presenze in Brasile tra campionato e coppe. Fino al 2021 ha vestito anche la maglia del Flamengo.

Dotato di una grande fisicità (è alto 1,88 cm), possiede anche un mancino educato che spesso utilizza per lanci lunghi e precise aperture sulla fascia opposta. Le sue lunghe leve gli consentono di avere anche una discreta facilità di recupero in velocità, oltre ad una spiccata presenza nel gioco aereo. Difensore aggressivo e grintoso che spesso interviene in scivolata, deve migliorare dal punto di vista tattico, ma la giovane età è dalla sua.

Dal punto di vista fisico c'è da registrare che in passato è stato fermo per 60 giorni a causa di un problema al cuore: alcune alterazioni cardiologiche avevano indotto il suo club a lasciarlo fuori due mesi nel marzo del 2022, problematica poi fortunatamente risolta. Nell'ultima stagione ha riportato una lesione ai legamenti del ginocchio sinistro, ma ha risolto il problema in appena due mesi. E' rientrato in campo il 9 luglio contro il San Paolo ed è stato titolare nelle ultime cinque partite, dimostrando di aver messo tutto alle spalle.

Natan già in passato è stato vicino all'arrivo in Italia: prima con il Verona, poi l'anno scorso la Roma offrì 7,5 milioni senza riuscire a portare la trattativa a compimento. Che sia la volta buona dopo l'affondo del Napoli?