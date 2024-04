Chi è Giovanni Manna? Forlì, Lugano, Inter, Juve: la credibilità se l'è guadagnata sul campo

Giovanni Manna nuovo direttore sportivo del Napoli? La notizia è di oggi e trova conferma attraverso molteplici fonti. A raccontare chi è Manna, il ds della Juventus, ci ha pensato Calcio e Finanza, che aveva parlato di lui lo scorso anno in occasione della presa in carico del suo ruolo alla Juve, dove ha fatto da collaboratore di Giuntoli.

Chi è Giovanni Manna

Fino all'anno scorso, Giovanni Manna era stato il responsabile della Juventus Under-23, ottenendo ottimi risultati. Prima ancora, era stato prima Team Manager e poi Direttore Sportivo del Lugano, squadra svizzera con Zeman in panchina, centrando due volte la qualificazione in Europa League con un budget modesto. Quella a Lugano era stata la sua prima esperienza dopo lo stage fatto a Forlì da giovane.

"La credibilità se l’è guadagnata sul campo", scrive Calcio e Finanza, che ricorda come prima della Juventus Manna era già stato chiamato dall'Inter, dove aveva svolto un incarico nella Primavera e nella seconda squadra. L'estate scorsa era stato accostato anche ad Udinese, Empoli e Sampdoria, prima che ottenesse il ruolo alla Juventus.

La brillante esperienza al Lugano, in Svizzera con risultati eccezionali, culminati con la qualificazione ai gironi di Europa League; poi la chiamata della Juventus e l’occasione di una vita. Prima responsabile della Primavera, poi manager della Next Gen, la seconda squadra militante in serie C, dove, con il suo lavoro, sono arrivati dieci calciatori in prima squadra e sbocciati talenti del calibro di Fagioli, Miretti, Soulè, Barbieri e Iling-Junior.