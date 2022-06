Charity Summer Night, torna la manifestazione della Fondazione Cannavaro-Ferrara: raccolta fondi per la Fondazione Santobono Pausilipon

Dopo l'esperienza del torneo Mundianapoli, che ha coinvolto sul campo dell'Arci Scampia 8 formazioni della categoria Esordienti (Arci Scampia, Ssc Napoli, Calcio Petrarca, Real Poggio, Asd Materdei, Obp Fuorigrotta, Nts Giovanni e M. Perna), mercoledì 23 Fabio e Paolo Cannavaro, Ciro e Vincenzo Ferrara, con Nicola Amoruso, Bernardo Corradi, Christian Panucci, Gigi Di Biagio, Angelo Di Livio, Pierluigi Pardo e Jimmy Ghione animeranno la Charity Summer Night, serata spettacolo che si terrà al Club Partenopeo in via Coroglio. Alla manifestazione si affianca una raccolta fondi in favore della Fondazione Santobono Pausilipon finalizzata a rendere più confortevole il reparto di radiologia dell'ospedale Pausilipon. La serata sarà preceduta da un torneo di padel presso il centro sportivo Azul Padel. La Fondazione Cannavaro-Ferrara, creata dai due ex campioni nel 2005, si occupa di progetti sociali a Napoli prevalentemente dedicati ai giovani.