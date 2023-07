Champions, vincere la Serie A non conterà più per le fasce

Vincere la Serie A conterà un pochino meno a partire dalla stagione 2023/24. I piazzamenti in campionato serviranno ancora a determinare le squadre che prenderanno parte alla massima competizione europea per club, ma laurearsi Campione d’Italia non farà più la differenza tra l’accesso o meno alla prima fascia.

Come emerge da documenti ufficiali della UEFA che Calcio e Finanza ha consultato, «le 36 squadre saranno suddivise in quattro urne da nove in base al ranking individuale stabilito all’inizio della stagione (coefficiente su cinque stagioni, inclusa la stagione precedente)». E qui arriva la novità, perché la «prima fascia in Champions includerà la squadra Campione d’Europa e le prime otto squadre nel ranking per club», mentre in Europa League la «prima fascia includerà le prime nove squadre classificate».

«Le fasce 2, 3 e 4», invece, «includeranno tutte le altre squadre secondo il loro ordine di ranking», esattamente come è stato finora. Stabilite le varie fasce, ciascuna formazione sarà sorteggiata contro due avversarie da ognuna delle quattro urne, giocando per ogni urna una partita in casa e una in trasferta (anche in questo caso la scelta avverrà tramite sorteggio).