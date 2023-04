Napoli-Milan, le pagelle: Ndombele e Mario Rui da bollino rosso, Politano bello e sfigato. Kvara distrugge il sogno

Termina Il match dei Quarti di finale della Champions League tra Napoli e Milan allo stadio Maradona. Le pagelle Napoli Milan su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Napoli Milan

Le pagelle di Napoli Milan

Meret 7. Compie due prodezze su Giroud, la prima parando un calcio di rigore. Non può nulla sulla rete dello 0-1.

Di Lorenzo 6. In appoggio è sempre presente con diagonali interne ed esterne a Politano prima e Lozano Poi. In occasione della rete si fa saltare come un birillo da Leao. Nel recupero del primo tempo si busca un giallo per fallo tattico. Si guadagna un penalty con astuzia e tanta cazzimma.

Rrahmani 5,5. Inizia a ballare quando la difesa perde le distanze. Prova a stoppare Leao ma non fa una bella figura nell’azione del gol. Meglio nella seconda parte. Esce zoppicando (73’Ostigard S.V)

Juan Jesus 6. Non demorde e fa il suo. Qualche piccola sbavatura sul gol di Giroud: si stacca male e fuori tempo. Nel complesso sbaglia poco risultando un baluardo affidabile.

Mario Rui 5. Commette un fallo ingenuo su Leao causando un calcio di rigore evitabilissimo. Chiede il cambio per un problema muscolare (33’ Olivera 5,5. Dà più sostanza al reparto difensivo garantendo diagonali e coperture preventive. Si divora di testa il gol dell’1-1 sugli sviluppi di un corner. Accompagna poco Kvara in sovrapposizione)

Lobotka 5,5. Due recuperi importanti nel primo tempo su Leao e Brahim. Si vede meno in fase di costruzione dove Bennacer gli sporca la prima giocata. Spesso sta troppo basso buscandosi le urla di Spalletti.

Zielinski 5,5. Krunic lo segue anche negli spogliatoi. L’unica chance del primo tempo capita a lui ma ciabatta piuttosto clamorosamente tra la disperazione generale dei compagni. Prova a giocare più basso ma non trova spunti (73’Raspadori S.V)

Ndombele 5. Non comincia male, recupera palloni ed anche in fase di costruzione risulta essere molto pulito nella giocata. Da un suo errore, piuttosto goffo, nasce l’azione Leao-Giroud. Rovina una prestazione in pochi secondi. Nella ripresa gode di spazi ma non calcia quando potrebbe. (63’ Elmas 6. Si mette sulle tracce di Tonali in fase di non possesso. Gioca da secondo centrocampista davanti alla difesa risultando un’utile alternativa di gioco).

Kvaratskhelia 5. Parte molto largo sfidando sempre Calabria che vince la maggior parte dei duelli nella prima frazione di gioco. Talvolta diventa troppo prevedibile nella giocata ma è l’unico a creare qualcosa nel tridente. Lo spunto al 57’ è da applausi meno invece la conclusione. Maignan gli para il rigore della speranza.

Politano 6,5. Era la sua serata e lo si è capito fin dai primi minuti. Costringe Theo Hernandez a stare basso e nell’uno contro uno è imprendibile. La sfortuna ci vede benissimo ed è costretto a chiedere il cambio sul più bello. (33’ Lozano 5,5. Leao lo stende commettendo fallo da penalty ma per il Var (inspiegabilmente) non lo è. Ci mette grande verve ma combina poco

Osimhen 6. Kjaer e Tomori gli prendono le misure fin da subito. Non può essere quello dei giorni migliori ma fa una prova comunque generosa specialmente in fase di non possesso. Segna il gol della speranza al primo gol giocabile. Peccato sia in pieno recupero

Spalletti 5,5. Nel primo tempo paga dazio per un’amnesia di Ndombele subendo un contropiede praticamente quasi identico all’andata. La sua squadra manovra bene fino al limite dell’area di rigore avversaria salvo poi perdersi in zona clou per bucare Maignan. Pioli lo incarta per la terza volta consecutiva in stagione senza inventarsi chissà cosa.