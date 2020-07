Ultime notizie calcio - Tiene ancora banco in ambito europeo la questione relativa a dove saranno disputate le partite di Champions League in programma. A quanto pare, però, al netto di qualche dubbio e delle polemiche relative al fatto che nel Regno Unito vige l'obbligo di quarantena di 14 giorni per chi proviene dalla Spagna, Manchester City-Real Madrid si giocherà regolarmente all'Etihad Stadium. Manca solo l'ufficialità ma l'inidirizzo sembra essere questo.