Champions League, al vaglio final eight a Lisbona! Finale il 22 agosto?"

Ultime notizie calcio - Il prossimo 17 giugno si terrà una riunione del Comitato Esecutivo della UEFA in cui si deciderà quello che sarà il futuro del calcio europeo. Andrà, infatti, stabilito come chiudere questa stagione nelle due massime competizioni europee, vale a dire la Champions e l'Europa League. Stando a quanto riportato dagli spagnoli di Mundo Deportivo, si sarebbe fatta insistente la candidatura di Lisbona per la final four, con la possibilità addirittura di disputare una final eight. L'obiettivo della UEFA è, infatti, noto e semplice da comprendere: snellire il format per chiudere i due tornei in questione nel minor tempo possibile anche in vista della prossima stagione. Va in questa ottica la possibile decisione di anticipare la finale di Champions League al 22 agosto al posto della data fissata, anche se non ancora in via ufficiale, per il 29.

Pallone Champions League