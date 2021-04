Ultime calcio - Terminati i match di ritorno validi per quarti di finale di Champions League di stasera. A Parigi vince il Bayern 1-0 ma non basta per arrrivare in semifinale. Sul neutro di Siviglia il Porto vince 1-0, risultato che non basta per il passaggio del turno. Il Porto attacca, ma il Chelsea difende con ordine senza correre troppi rischi.