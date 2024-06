Cessione De Laurentiis, da Bari: contatti con americani, l'ammissione

Ultime notizie calcio - Da Bari, nell'edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno, arrivano novità in merito alla cessione del club da parte della famiglia De Laurentiis:

"Rispetto al futuro, stante la necessità di cedere il club entro il 2028, sono ammessi contatti con nuovi acquirenti, ma senza entrare nel merito. «A oggi non è arrivata alcuna proposta vera e concreta - ha detto a riguardo - e se dovesse arrivare la valuteremo. Cifre? Non è questo il luogo per parlarne. Ho avuto un incontro con degli americani, ma non ho la volontà di dettagliare questa trattativa. Se dovessero arrivare ne parlerò chiaramente e pubblicamente».