Centinaia di tifosi del Napoli sono appena arrivati all'esterno dell'Hotel Caracciolo, sede del ritiro del Napoli in attesa del match delle 18 contro il torino al Maradona.

I gruppi organizzati si sono dati appuntamento fuori l'Hotel per caricare la squadra in cerca dell'ottava vittoria consecutiva in campionato.

Entusiasmo alle stelle e bandiere al vento per gli azzurri che saranno scortati dagli ultras fino allo Stadio Maradona.

Guarda il video di CalcioNapoli24 in allegato!