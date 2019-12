Si Gonfia La Rete - SSC Napoli, cena di Natale aperta anche alle mogli! Richiesto lo schermo per il karaoke, si esibirà Davide Ancelotti

Ultimissime calcio Napoli– Cena Napoli di Natale. Martedì 17 dicembre, alle 19.30, ci sarà come di tradizione la cena natalizia della Società Sportiva Calcio Napoli. Ancora una volta la scelta è sul noto ristorante D’Angelo Santa Caterina in via Aniello Falcone.

Cena Napoli

Cena Napoli Natale, le curiosità

Come riportato da Si Gonfia La Rete, la dirigenza ha chiesto una sala con un tavolo unico per 140 invitati, all'invito saranno presenti anche le mogli e compagne di tutti i tesserati. La curiosità riguarda la richiesta dello schermo per il karaoke. Come spiega Si Gonfia La Rete, anche quest’anno le esibizioni dovrebbero partire con la performance di Davide Ancelotti.