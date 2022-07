Cellino, sequestrati beni per oltre 59 milioni di euro

“Sono sotto choc”, queste le parole pronunciate da Massimo Cellino, presidente del Brescia Calcio dopo che il Tribunale del Riesame ha sequestrato beni per oltre 59 milioni di euro all’imprenditore.

Sequestrati beni per oltre 59mln a Cellino

I giudici del Riesame ‘hanno condiviso la sentenza della Cassazione che aveva stabilito che non dovesse essere sequestrata solo la cifra non versata al Fisco, e quindi una cartella da 700mila che Cellino ha in questi mesi poi interamente saldato, ma l’intero capitale sconosciuto al Fisco e che secondo l’inchiesta fiscale che coinvolge Cellino, sarebbe transitato sul trust inglese riconducibile all’imprenditore sardo’. Lo riporta il Giornale di Brescia.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli