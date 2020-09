Ultime calcio Napoli - Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

"Infine il Napoli. Giuntoli sta lavorando forte alle cessioni di Koulibaly e Milik. Ancora non è stata raggiunta un’intesa con il Manchester City ma questa resta per il centrale senegalese la destinazione più probabile. Il Napoli ha pronto anche il sostituto. A oggi infatti Sokratis è in pole position. L’alternativa è Senesi del Feyenoord. Il club olandese chiede 20 milioni di euro".