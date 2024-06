Ceccarini: "Conte al Napoli, nessun dubbio: annuncio pronto, le reali crifre e dettagli"

Niccolò Ceccarini ha scritto nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

"Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ormai non ci sono più dubbi. Nelle prossime ore potrebbe già arrivare l’annuncio del presidente De Laurentiis. Il grande corteggiamento alla fine ha portato i frutti sperati e così Conte firmerà un contratto di 3 anni intorno ai 7 milioni di euro. Gli ultimi dettagli relativi alla composizione dello staff e dei diritti di immagine sono stati risolti. Insomma l’avventura di Conte al Napoli è pronta per cominciare. Le intenzioni di De Laurentiis sono evidenti. L’obiettivo è tornare subito a lottare per lo scudetto".