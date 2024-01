CdM - Sorpresa Mazzarri, linea conservativa: 4-3-3 e Simeone out in Napoli-Salernitana

Ultime notizie calcio Napoli - Mentre si lavora a rinforzare la rosa in questo calciomercato, prosegue il ritiro e il lavoro sul campo a Castel Volturno. Con Mazzarri che a sorpresa potrebbe confermare ancora modulo e centravanti, al netto di alcune ipotesi diverse paventate negli ultimi giorni (3-4-3 e Simeone dal 1') Lo racconta l'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno:

"Mazzarri, in attesa del mercato, lavora per una risposta sul campo. Al momento la linea è conservativa, nelle sperimentazioni (anche mercoledì contro l’Under 17) si rimane nell’ambito del 4-3-3 con Raspadori ancora in vantaggio su Simeone. L’allenatore insiste sull’aspetto mentale, vuole che la squadra trovi energie per aumentare ritmo, intensità, convinzione nel pressing e nelle idee per migliorare sia la costruzione che la finalizzazione dell’azione. Il dato più inquietante riguarda i gol fatti, il Napoli non segna da quattro gare ufficiali, non accadeva da febbraio 2013. Domani contro la Salernitana il Napoli ricerca una scossa per uscire dal torpore, è probabile che non ci sarà il sold-out, al Maradona dovrebbero esserci meno di quarantamila spettatori".