Notizie - La voglia di Savoia è tanta, come testimoniano le prime dichiarazioni di Salvatore Aronica, neo allenatore dei Bianchi: «Approdo in una piazza calorosa, con obiettivi importanti. Malizia e cattiveria in campo. Più difficile marcare Drogba o fare l’allenatore del Savoia? Una cosa l’ho provata, l’altra sto iniziando a capirla. L’obiettivo, se restiamo in D, è quello di vincere».