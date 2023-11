CdM - Osimhen a Napoli entro domani sera, ma i tempi di recupero si sono allungati: ecco quando può tornare in campo

Ultime notizie SSC Napoli - C’è attesa per il ritorno di Victor Osimhen a Napoli. Rudi Garcia, interpellato sull’argomento alla vigilia della sfida con la Salernitana, ha chiarito: «Si è accordato con la società, sono i dottori che seguono la vicenda. L’ho sentito via messaggio e so che sta seguendo un programma di lavoro e dovrebbe essere con noi la settimana prossima».

Come racconta l'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno, è fissata la data del rientro di Victor Osimhen a Napoli, sebbene non vi sia un comunicato del club azzurro:

"L’attaccante nigeriano, secondo le ultime notizie, dovrebbe tornare a Napoli al massimo domani sera. Ma non è certo perché non c’è un comunicato ufficiale che chiarisca se e quando Victor tornerà in Italia dopo il periodo di permesso concordato con la società. Il Napoli, dopo le ultime polemiche seguite al video su Tik-Tok, ha cercato di venire incontro al calciatore concedendogli un periodo di due settimane da trascorrere nel suo paese anche per risolvere i suoi problemi personali".

Ma che lavoro ha svolto in Nigeria? Lo scrive il quotidiano nell'edizione odierna:

"Il giocatore nigeriano, secondo quanto si apprende, ha seguito un programma di lavoro personalizzato stilato anche dallo staff medico azzurro che segue passo dopo passo i suoi progressi. I tempi si sono comunque allungati e non si vuole rischiare di perderlo per altri giorni in questa fase cruciale del campionato. Dopodiché, una volta rientrato a Castel Volturno, si sottoporrà a nuovi accertamenti per valutare come procede il recupero dall’infortunio muscolare rimediato in nazionale. L’obiettivo di Rudi Garcia è riaverlo a disposizione per la penultima gara del Gruppo C di Champions, quella contro il Real Madrid in programma il 29 novembre al Santiago Bernabeu. Osimhen, grazie anche al permesso ottenuto dal presidente De Laurentiis, era rimasto a lavorare in Nigeria dopo la lesione al bicipite femorale accusata durante la partita con l’Arabia Saudita del 13 ottobre scorso".