CdM - Napoli, contatti ADL-Accardi! Nuovo allenatore entro fine aprile

Ultime notizie. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si trova in Svizzera, in vacanza, ma secondo quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, il patron partenopeo sarebbe già al lavoro per la prossima stagione. L'obiettivo è trovare un nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo, addirittura entro fine mese.

Il tempo per programmare c’è e De Laurentiis è già al lavoro, vuole innanzitutto definire la direzione sportiva, ha avuto approfonditi e frequenti contatti con Accardi dell’Empoli. La crescita nelle prestazioni e nei risultati del Milan allontanano l’ipotesi Pioli, il cerchio si restringe ad Italiano, Farioli e Palladino. De Laurentiis vuole far presto, entro la fine del mese di aprile vuole definire gli uomini a cui affidare il Napoli che verrà.