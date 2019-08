CdM - Milik-Napoli, contatti con l'entourage per il rinnovo! Ounas verso il Nizza per 25 milioni

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, Milik sta seguendo una tabella personalizzata per recuperare dall’affaticamento agli adduttori, il Napoli ha colloqui frequenti con il suo entourage per cercare di ridurre la distanza tra domanda e offerta sul rinnovo del contratto.

Cessioni Napoli, Ounas in uscita

Calciomercato Napoli ultimissime - Ounas è vicino alla cessione del Nizza in prestito oneroso a 3 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 22 milioni, il percorso amministrativo per il cambio di proprietà del club francese procede spedito. Il Nizza dovrebbe annunciare Ounas prima della sfida di mercoledì contro l’Olympique Marsiglia.