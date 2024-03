CdM - La Procura Federale ascolterà Juan Jesus e Acerbi: cosa rischia il difensore dell'Inter

Ultime notizie Serie A - Sebbene il profilo basso scelto inizialmente da Juan Jesus, ieri Acerbi s'è difeso dopo l'esclusione dalla Nazionale: «Dalla mia bocca certe cose non sono uscite. Ha capito male». E allora Juan Jesus è stato costretto, via social, a tornare sull'argomento: «Mi ha detto: 'Sei solo un negro, vai via', a me non sta bene», più o meno al minuto 59 di Inter-Napoli di domenica. Ripreso dalle telecamere, Juan Jesus si è lamentato subito con l’arbitro La Penna.

