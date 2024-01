CdM - Accelerata mercato e blitz a Castel Volturno: De Laurentiis può farlo oggi

Ultime notizie calcio Napoli - Dopo un periodo in Spagna, Aurelio De Laurentiis sta per rientrare in Italia, e potrebbe subito dirigersi a Castel Volturno: il presidente del club azzurro potrebbe dare un'accelerata al mercato e 'passare' al centro sportivo dei partenopei. Lo racconta l'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno:

"De Laurentiis oggi potrebbe essere a Castel Volturno, sta rientrando dalla Spagna, non ha partecipato neanche all’incontro con Lega e Figc per progettare la riforma del calcio italiano. L’arrivo del patron potrebbe accelerare le decisioni sulle trattative in corso. Ieri il ritiro è stato interrotto per qualche ora, i giocatori dopo l’allenamento mattutino hanno potuto raggiungere le loro famiglie prima di rientrare in serata all’Hotel Serapide".

E il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis - come riporta anche il Corriere dello Sport - probabilmente assisterà alla gara tra Napoli e Salernitana in programma domani allo stadio Maradona.