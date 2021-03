Ultime calcio - CBS Sports e Lega Serie A, con un comunicato ufficiale, annunciano l’accordo per la trasmissione in multipiattaforma in esclusiva negli Stati Uniti del campionato di Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per i prossimi tre anni. Paramount+, il servizio streaming in abbonamento di ViacomCBS, offrirà ai propri utenti più di 400 partite in diretta ogni stagione fino al 2024. Una selezione di gare sarà inoltre trasmessa sui canali lineari di CBS Sports.