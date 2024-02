Sky - Calzona nuovo allenatore Napoli: scelto lo staff, due grandi ritorni

Ormai ci siamo, sarà Francesco Calzona il nuovo allenatore del Napoli che prenderà il posto di Walter Mazzarri. Una scelta fatta dal presidente Aurelio De Laurentiis in queste ore per prova a salvare la stagione del Napoli.

Il numero uno del club azzurro ha deciso di cambiare dopo i risultati negativi ottenuti in questi mesi con l'amico Mazzarri in panchina che, dopo l'esonero di Rudi Garcia non è riuscito a dare una svolta alla classifica in campionato del Napoli, anzi. Per questo motivo ora ci sarà un cambiamento immediato che porterà alla scelta del nuovo tecnico.

Calzona e Hamsik

La speranza del presidente è quella di riuscire ad ottenere dei risultati positivi da qui a fine stagione, per provare ad ottenere almeno il quarto posto in classifica di Serie A che vorrebbe dire Champions League il prossimo anno. Inoltre, la scelta di ingaggiare Calzona come nuovo allentoare al posto di Mazzarri al Napoli arriva proprio prima di Napoli-Barcellona, con l'obiettivo di dare una scossa al progetto subito perché il sogno del prsidente è quello di avere il pass del Mondiale per Club 2025.

Calzona nuovo allenatore del Napoli: scelto lo staff

Napoli - Arriva la decisione definitiva di Aurelio De Laurentiis che esonera Mazzarri per scegliere Calzona come nuovo allenatore del Napoli. L'attuale ct della Slovacchia tornerà a Napoli dopo che in passato è stato al fianco di Maurizio Sarri. Già tutto confermato, con la scelta presa nelle ultime ore. Ma chi sarà con Calzona a Napoli nel suo staff?

E' stata presa una scelta da parte del Napoli e da Francesco Calzona di inserire due figure note a Napoli nel proprio staff. Infatti, secondo le ultime notizie manca solo l'ufficialità per vedere a Napoli Calzona e con lui c'è il dubbio Marek Hamsik in un ruolo nello staff, Francesco Sinatti come preparatore atletico.

Come riportato da Sky Sport, non ci sono notizie sul ritorno di Marek Hamsik come figura di vice. C'è, invece, Francesco Sinatti già nello staff di Spalletti e Sarri come preparatore, ADL ha spinto fortemente per riavere l'ex preparatore in vista anche del futuro. Nello staff di Calzona oltre a Sinatit dovrebbe esserci Bonomi (ex giocatore del Napoli e già nello staff con Sarri e Calzona quando Maurizio Sarri allenava il Napoli) e Sinatti. Al momento Calzona sta trattando per capire il numero di componenti che comporranno il suo staff.