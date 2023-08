Castello Sforzesco di Milano 'Musica Scolpita nella Pietra' per la Giornata dell’Indipendenza dell’Ucraina: la data

Giovedì 24 agosto alle ore 21.00 presso il Castello Sforzesco di Milano l’associazione “Ucraina Più - Milano APS” in collaborazione con "Media Vision Theatre" presentano la performance “Musica Scolpita nella Pietra” in omaggio alla Giornata dell’Indipendenza dell’Ucraina Cantanti lirici, attori italiani e ucraini e un Maestro pianista giapponese sono i protagonisti della performance di storia, arte e musica ideata da Tetiana Zilinska “Musica Scolpita nella Pietra” che si terrà giovedì 24 agosto alle ore 21.00 nel magico scenario del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano, in Piazza Castello. Organizzato dall’associazione “Ucraina Più - Milano APS” con la collaborazione di "Media Vision Theatre" nell’ambito della rassegna “Estate al Castello 2023”, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Ucraina in Italia, del Consolato Generale d’Ucraina a Milano, del Comune di Milano e di Fondazione Cariplo, l’evento ha l’obiettivo di svelare il profondo legame tra la cultura italiana e ucraina, nella Giornata della celebrazione dell’Indipendenza dell’Ucraina.

Questi gli artisti in scena:

Nadiia Karpova - Soprano

Vitaliy Kovalchuk – Tenore

Pierfilippo Niero - Tenore

Hanna Tabakar – Soprano

Yutaka Tabata - Pianoforte

con partecipazione straordinaria di:

Gaia Carmagnani - Attrice, doppiatrice

Antonio Jonathan Luzzi - Attore, doppiatore, speaker

e attori di Media Vision Theatre

