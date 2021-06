Castel di Sangro, il sindaco Caruso: "Ritiro SSC Napoli? Ad agosto magari misure più elastiche per i tifosi! Per le amichevoli non si andrà oltre i club di B"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Ritiro della SSC Napoli? Memori dello scorso anno, abbiamo definito su due località come Castel di Sangro e Rivisondoli: abbiamo meno difficoltà nell’applicare le misure di sicurezza.

Le date? 5-15 agosto, non c’è più da discutere. Dobbiamo assumerci la consapevolezza che sia un momento difficile per tutti.

Tifosi allo stadio? Con le misure attuali, duemila tifosi allo stadio Patini per allenamenti e partite. Se invece ci fosse un livello più permissivo, potremmo andare oltre: non abbiamo indicazioni in tal senso, è un ragionamento che stiamo immaginando. Ma visto che siamo in prossimità del campionato, magari ad agosto si potrebbero adottare misure più elastiche e permissive.

I tifosi troveranno meno limitazioni nel palazzetto dello sport, ci sarà molta più partecipazione: magari in caso di eventi con i giocatori potremmo avere un 700 tifosi, per fare un esempio. Ci sarà maggiore libertà.

Amichevoli? Non ho notizie in tal senso, non si andrà oltre qualche squadra di Serie B anche perchè altre squadre già dovrebbero sapere di venire qui”