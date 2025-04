Caso stadio Maradona, il comune: "Non sono emersi danni, può essere accaduto nella settimana dei concerti"

In merito ad un video relativo allo stadio Maradona pubblicato sui social e ripreso dai mezzi di informazione, l'Amministrazione comunale precisa:

"Dalle immagini del video - per la presenza di materiali sulla pista - si evince che il fatto non si è verificato nelle scorse ore, ma verosimilmente nelle settimane in cui allo stadio Maradona si organizzano i concerti. Non sono emersi danni in seguito all'accaduto, ma l'Amministrazione sta effettuando le necessarie verifiche interne per ricostruire l'episodio".