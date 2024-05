La Juventus lo scorso 17 aprile è stata condannata a risarcire 9,8 milioni di euro più interessi a Cristiano Ronaldo per le vicende risalenti agli accordi interni privati sugli stipendi del club bianconero in epoca COVID, ma già allora si era riservata di appellarsi nelle sedi legali più appropriate. Secondo quanto appreso da TMW, la società bianconera ha deciso di rivalersi contro la decisione del Collegio Arbitrale e farà ricorso.