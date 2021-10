Caso Orsato in Juve-Roma, l'AIA ha deciso: l'arbitro non sarà fermato

La redazione di SportMediaset fa il punto della situazione in merito al caso di Daniele Orsato dopo Juve-Roma. Ecco quanto riportato dal sito di Mediaset:

"Daniele Orsato non sarà fermato dopo Juventus-Roma. Questa la posizione dell’AIA e del designatore Gianluca Rocchi di fronte alla direzione di gara del fischietto veneto all’Allianz Stadium. Il rigore concesso ai giallorossi per il contatto Szczesny-Mkhitaryan con mancata applicazione della norma del vantaggio è stato ritenuto dai vertici arbitrali sicuramente penalizzante nei confronti della squadra di Mourinho, ma viene valutato come un “errore-non errore”.

Orsato insomma avrebbe preso con fermezza e in una frazione di secondo una decisione di per sé corretta, ma l’immediato gol di Abraham avrebbe trasformato il suo decisionismo (dote sempre molto apprezzata dai vertici arbitrali) in precipitazione dannosa per la Roma. La conseguenza di queste valutazioni è che l’AIA, pur ammettendo che i giallorossi ne escano penalizzati, non se la sente di bocciare la prova di Orsato: ammette che sarebbe stata opportuna un po’ di pazienza e una migliore lettura della situazione, ma la prestazione dell’arbitro veneto non viene ritenuta nel complesso negativa e quindi non porterà alla sospensione.

Quanto all’ipotetico tocco di mano con cui Mkhitaryan serve ad Abraham la palla-gol, nelle stanze dell’AIA non c’è da discutere, perché: 1) Se Orsato avesse concesso il vantaggio, il VAR rivedendo l’azione avrebbe segnalato l’infrazione cronologicamente precedente (il fallo da rigore del portiere), cancellando di fatto ogni evento successivo; 2) Con l’armeno in caduta dopo il fallo subìto, difficilmente il suo ‘mani’ sarebbe stato da considerare punibile".