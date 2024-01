Caso Inter-Verona: l'AIA ammette l'errore e fermerà Fabbri e Nasca

Come riportato da SportMediaset, dopo la direzione arbitrale di Inter-Verona, Fabbri e Nasca verranno fermati per le prossime gare. Per non aver sanzionato l'intervento di Bastoni su Duda ora l'Aia è pronta ad intervenire con una forte bocciatura.