Caso Acerbi-Juan Jesus, domani l'interrogatorio con Chiné! Ecco che cosa succederà

Razzismo in campo, cosa accadrà adesso a Francesco Acerbi? Il Giudice Sportivo ha chiesto alla Procura FIGC di indagare sugli insulti razzisti rivolti a Juan Jesus nella partita Inter-Napoli e adesso sarà il Procuratore federale Giuseppe Chiné a dover stabilire cosa è accaduto. Per questo motivo, entrambi i calciatori saranno ascoltati nel corso delle indagini in un incontro con la Procura previsto nelle prossime 48 ore.

Acerbi-Juan Jesus

A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera, secondo cui anche nell'incontro avuto con i dirigenti dell'Inter, il difensore Acerbi avrebbe negato di aver pronunciato epiteti razzisti, confermando la sua versione dei fatti. Scrive il Corriere: "Ci sono buone probabilità che Acerbi venga ascoltato domani da Chiné, collegato in videoconferenza dalla Pinetina. E con la stessa modalità venga sentito Juan Jesus da Napoli".

Conclusi gli interrogatori Chiné invierà le proprie conclusioni al giudice sportivo per la sentenza. Il regolamento FIGC prevede una squalifica di almeno 10 giornate di campionato e perfino l'eventuale esclusione dalla Nazionale italiana in vista degli Europei.