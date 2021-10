Carra, collaboratore di giustizia: "Il boss Raffaele Imperiale voleva comprare il Calcio Napoli"

Ultimissime Napoli - «Hanno una disponibilità economica pazzesca Cerrone e Imperiale, volevano anche comprare la società Napoli Calcio», a parlare del narcotrafficante internazionale più importanti e del suo socio in affari, Raffaele Imperiale e Mario Cerrone, è il collaboratore di giustizia Gennaro Carra, in un interrogatorio reso alla DDA lo scorso 20 gennaio:

«...Imperiale e Cerrone regalarono a mio suocero, Cutolo Salvatore, una pistola Glock a mitraglietta in segno di rispetto come capo del Rione Traiano...», dice Carra nel corso di un interrogatorio tenuto il 16 marzo scorso. Carra, nello stesso interrogatorio, riferisce che Imperiale gli aveva parlato delle sue capacità di approvvigionamento: «...aveva rapporti diretti in Sud America... loro dicevano che avevano navi con container, prima con scalo in Spagna e poi in Olanda e da lì con camion di import export del mercato dei fiori di Pompei...». (ANSA).